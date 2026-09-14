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Орловские новости

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Орловская область на 20 месте по безработице в 2026 году

Орловская область на 20 месте по безработице в 2026 году

Уровень безработицы в Орловской области составил 1,5%, регион занял 20-е место из 85 в рейтинге. Самые высокие показатели — в Ингушетии (22,6%) и Дагестане (10,1%).

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