Орловская область на 20 месте по безработице в 2026 году

Уровень безработицы в Орловской области составил 1,5%, регион занял 20-е место из 85 в рейтинге. Самые высокие показатели — в Ингушетии (22,6%) и Дагестане (10,1%).
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