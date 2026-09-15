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Царьград

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Суд подтвердил пожизненные сроки за теракт на Крымском мосту

Суд подтвердил пожизненные сроки за теракт на Крымском мосту

Апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры восьми обвиняемым по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году.

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