Ставленник Макрона пойдёт на выборы с идеей превращения Евросоюза в Соединённые штаты Европы

Телеканал CNews сообщил, что кандидат в президенты Франции от партии «Ренессанс» Габриэль Атталь выступил с инициативой углубить экономическую интеграцию стран Евросоюза и создать Соединённые штаты Европы.
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