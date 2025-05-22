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Царьград

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Каллас отстранили. Брюссель не увидел в ней политического интеллекта

Каллас отстранили. Брюссель не увидел в ней политического интеллекта

Для разработки стратегических документов мало "выраженной русофобии", считает Алексей Пушков.Евросоюз отстранил главу евродипломатии Каю Каллас от разработки стратегических документов из-за отсутствия у нее минимального политического интеллекта.

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