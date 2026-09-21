В Кремле заявили, что Россия не угрожает ни одному государству в Европе

Официальный представитель администрации главы российского государства Дмитрий Песков опроверг заявление лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о том, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа с помощью угроз.
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