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Татар-информ

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«Татмедиа» проведт второй Фестиваль новых медиа в Нижнекамске

«Татмедиа» проведт второй Фестиваль новых медиа в Нижнекамске

Второй по счету Фестиваль новых медиа проведет в Нижнекамске с 23 по 26 сентября АО «Татмедиа». Об этом сообщает сам медиахолдинг.

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