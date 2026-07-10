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Моня об Ищенко в Летней лиге: «Дебют удался. Сразу бросилось в глаза, что тренер дал ему играть 27 минут»

Чемпион Европы Сергей Моня рассказал о своих впечатлениях от дебюта защитника « Далласа » Всеволода Ищенко в Летней лиге.

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