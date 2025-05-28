Крупная сделка Трампа: Россия и Китай в деле?

Американский лидер Дональд Трамп, по данным издания The New York Times, вероятно, разрабатывает масштабное соглашение с Россией и Китаем, которое способно перераспределить влияние между ведущими мировыми державами.
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