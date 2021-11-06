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NHK сообщил, что министерство иностранных дел Японии возглавит Есимаса Хаяси

NHK сообщил, что министерство иностранных дел Японии возглавит Есимаса Хаяси

ТОКИО, 6 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Министерство иностранных дел Японии, скорее всего, возглавит Ёсимаса Хаяси, ранее занимавший посты министра обороны, министра науки и образования и министра сельского хозяйства, сообщил телеканал NHK.

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