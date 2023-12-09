Российский певец Сергей Пенкин получил звание Заслуженного артиста России, пишут «Известия».В ходе беседы с корреспондентами издания артист отметил, что очень долго ждал этого момента и считает его большим событием.
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