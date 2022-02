SP500 MF-W1-BEARISH ENGULFING PATTERN ! E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! Ironman8848 Last weekly candle triggered a BEARISH ENGULFING PATTERN ! Indeed, the failure to : 1) Recover above the Mid Bollinger Band 2) Hold above Kijun-Sen and Tenkan-Sen is confirming this persisting downward pressure in this weekly time frame.