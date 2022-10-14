ИА Реалист

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SpaceX больше не может за свой счет предоставлять услуги Starlink режиму в Киеве — CNN

SpaceX больше не может за свой счет предоставлять услуги Starlink режиму в Киеве — CNN

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Когда спутниковые интернет-терминалы Starlink, изготовленные компанией SpaceX Илона Маска, впервые начали прибывать на Украину, они стали жизненно важным источником связи для вооруженных формирований киевского режима.

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