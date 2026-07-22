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В Киеве тревога: «Мы расслабили булки. Украинские порты фактически заблокированы»

В Киеве тревога: «Мы расслабили булки. Украинские порты фактически заблокированы»

Киевские СМИ умалчивают о тяжелейшей ситуации, в которой оказались украинские порты. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент .

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