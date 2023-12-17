Пришлось поднимать авиацию НАТО по тревоге: Посла РФ отчитали из-за «наглого» русского, который едва не разнёс румынское село

Министерство иностранных дел Румынии вызвало российского посла Валерия Ивановича Кузьмина, чтобы выразить ему своё возмущение и вручить ноту протеста из-за падения в румынском приграничье неопознанного беспилотного летательного аппарата (предположительно ударного дрона «Герань»).
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