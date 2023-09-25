Полезные домашние лайфхаки из СССР, которые могут решить бытовые проблемы и в наши дни

АМ

Алиса Майская

"Колготки в праздничные дни", "с продуктами в СССР было плохо", "женщинам не удавалось купить бигуди", "крючки из зубных щеток" - автор, Вы - клинический идиот или умственно отсталый школьник? Вы хоть маму или бабушку спросите, как жили люди в СССР, если книг в глаза не видели и кино советского не смотрели.