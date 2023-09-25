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Полезные домашние лайфхаки из СССР, которые могут решить бытовые проблемы и в наши дни

Полезные домашние лайфхаки из СССР, которые могут решить бытовые проблемы и в наши дни

Дефицит, царивший Советском Союзе, заставлял людей придумывать самые разные хитрости для продления срока службы вещей.

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Алиса Майская
&quot;Колготки в праздничные дни&quot;, &quot;с продуктами в СССР было плохо&quot;, &quot;женщинам не удавалось купить бигуди&quot;, &quot;крючки из зубных щеток&quot; - автор, Вы - клинический идиот или умственно отсталый школьник? Вы хоть маму или бабушку спросите, как жили люди в СССР, если книг в глаза не видели и кино советского не смотрели.
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