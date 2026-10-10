Chicago Med Boss Hints 'There's A Reason' Why Hannah Hasn't Said She Loves Archer

Chicago Med's Hannah hasn't yet said that she loves Archer, but Season 12 has only just begun. Showrunner Allen MacDonald weighs in on their current status.
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