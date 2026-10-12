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Нижегородская правда

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Нижегородцев приглашают принять участие в акции #ПирогНаЧетвертое к 4 ноября

Нижегородцев приглашают принять участие в акции #ПирогНаЧетвертое к 4 ноября

Ко Дню народного единства в России запускается федеральная акция #ПирогНаЧетвертое. 4 ноября всех участников приглашают собраться за общим столом.

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