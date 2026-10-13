Режиссер Маджид Маджиди: «Бриллиантовая бабочка» откроет миру блеск Востока

Иранский режиссер, сценарист и актер Маджид Маджиди, автор фильмов «Дети небес» и «Цвет рая», в 2025 году получивший «Бриллиантовую бабочку» за вклад в мировой кинематограф, рассказал о значении награды, роли национальной культуры в искусстве и перспективах евразийского кино.
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