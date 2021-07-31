Появление штамма COVID-19 со смертностью 35% допустили британские ученые

Коронавирус постоянно мутирует. Среди «вызывающих озабоченность» вариантов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют четыре штамма SARS-CoV-2: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
Коронавирус постоянно мутирует. Среди «вызывающих озабоченность» вариантов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют четыре штамма SARS-CoV-2: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский).
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