🗑632 тонны мусора вывезли в Севастополе за день Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что в некоторых районах службы сработали оперативно, но сохраняется традиционная проблема: контейнеры опустошили, а мусор вокруг баков так и остался лежать.
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