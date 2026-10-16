🗑632 тонны мусора вывезли в Севастополе за день Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что в некоторых районах службы сработали оперативно, но сохраняется традиционная проблема: контейнеры опустошили, а мусор вокруг баков так и остался лежать.