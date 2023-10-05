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Пленный: командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Пленный: командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки

Командование ВС Украины отправляет неподготовленных бойцов штурмовать острова в дельте Днепра в условиях недокомплекта подразделений, заявил солдат 126-й бригады теробороны украинских войск Илья Прытков, взятый в плен ВС России.

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