Финансист Гондусова: Валюты третьих стран можно использовать при игре на бирже

Руководитель по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова во время беседы с агентством «Прайм» обратила внимание, что юань и дирхам практически не используют у граждан РФ спросом по причине низкой ликвидности.
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