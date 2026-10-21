Алексей Батраков совершил 4 результативных действия в составе «Галатасарая». Сегодня российский полузащитник сравнял счет в матче с « Лиллем » в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:2, перерыв).
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