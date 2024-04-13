🕯 В Симферополе открыли памятную доску Павлу Ярёменко — командиру полка, освобождавшего город от фашистов Памятная табличка появилась на фасаде одного из зданий города на улице Генерала Ярёменко.
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🕯 В Симферополе открыли памятную доску Павлу Ярёменко — командиру полка, освобождавшего город от фашистов Памятная табличка появилась на фасаде одного из зданий города на улице Генерала Ярёменко.