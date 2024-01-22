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Закон, порядок, государство

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"Вот вот сорвется": ситуация на балконе дома "всполошила" жителей Владивостока

"Вот вот сорвется": ситуация на балконе дома "всполошила" жителей Владивостока

Жители Владивостока во время сильного ветра заметили, что на балконе дома по адресу Семёновска, 30 повисла оторванная обшивка.

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