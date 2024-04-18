Спас мир от третьей мировой: какой советский разведчик разрешил Карибский кризис

Факты биографии одного из ключевых российских разведчиков обнародовало ТАСС. Оказывается, усилиями офицера службы внешней разведки (СВР) ГРУ Александра Феклисова был предотвращен в начале 1960-х годов Карибский кризис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии