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Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

Изоляция Правобережной Украины: что даст уничтожение Бескидского туннеля

По мере того как Вооруженные силы России наращивают интенсивность ударов по металлургическим предприятиям и последовательно выжигают портовую инфраструктуру Большой Одессы, ключевым условием выживания киевского режима становится устойчивость его западных сухопутных артерий.

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