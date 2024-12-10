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Специалисты сферы делового туризма обсудят актуальные вопросы индустрии в Москве

Специалисты сферы делового туризма обсудят актуальные вопросы индустрии в Москве

Эксперты MICE-индустрии обсудят актуальные вопросы сферы делового туризма на международном форуме Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в Москве 16 и 17 декабря, сообщается на сайте mos.

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