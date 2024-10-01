В Тульской области три человека погибли в ДТП с грузовиком

ТУЛА, 1 окт - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля Volkswagen погибли в результате ДТП с грузовиком Volvo на 232-м километре трассы М-2 в Тульской области, сообщила журналистами пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону.