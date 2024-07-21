Красноярец взял в аренду игровую приставку и решил перепродать

Красноярец арендовал игровую приставку за 2400 рублей, но решил не возвращать, а перепродать. Как рассказали в полиции, еще в марте молодой человек сдал на три дня через сайт объявлений игровую приставку.
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