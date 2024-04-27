Глав регионов ДФО наградили медалями за помощь военным в зоне СВО

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Главы Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Приморья награждены медалями «За укрепление боевого содружества» за помощь военнослужащим в зоне специальной военной операции, сообщает правительство Чукотского АО.
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