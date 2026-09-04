Владимир Волков: В Люберцах 5 сентября пройдет ночная диспансеризация

В Люберцах 5 сентября в поликлинике № 6 пройдет ночная диспансеризация в честь Дня города. Глава округа Владимир Волков сообщил, что обследования доступны всем пациентам Люберецкой областной клинической больницы, независимо от поликлиники прикрепления.