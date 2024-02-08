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Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?

Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?

Бывшая стройфирма сына депутата Госдумы Виктора Кидяева, ставшего с подачи отца главой Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области, наколотила сотни миллионов на федеральной программе и продолжает это делать.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Всё депутата (ну уже 99%) барыги во главе с володиныи, которых граждане не выбирали, а назначил гарант.
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