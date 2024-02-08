Кидяев всех в округе: расселенцы в Мордовии стали "жертвой" депутата ГД?

Бывшая стройфирма сына депутата Госдумы Виктора Кидяева, ставшего с подачи отца главой Управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области, наколотила сотни миллионов на федеральной программе и продолжает это делать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии