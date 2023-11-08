Искусственный интеллект и цифровой рубль: что обсудили на форуме «Финополис»

Кибербезопасность, использование банками биометрии, борьба с онлайн-мошенничеством и применение искусственного интеллекта — все это стало главными темами стартовавшего в Москве форума инновационных финансовых технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии