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Искусственный интеллект и цифровой рубль: что обсудили на форуме «Финополис»

Искусственный интеллект и цифровой рубль: что обсудили на форуме «Финополис»

Кибербезопасность, использование банками биометрии, борьба с онлайн-мошенничеством и применение искусственного интеллекта — все это стало главными темами стартовавшего в Москве форума инновационных финансовых технологий.

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