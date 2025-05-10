«Шпионский скандал», или Киевская хунта выкручивает руки Будапешту

На Украине разгорается очередное «дело шпионов». И ладно бы оно касалось, как всегда, русофобских настроений киевской власти, которые во всех русскоязычных украинцах, которые не скакали на Майдане, видит потенциальных «зрадныков», поддерживающих Путина.
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