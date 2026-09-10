Как добрый волшебник. Турчак одарит автобусами все районы Алтая

"Все забудут, а бирюзовые автобусы останутся": Республика Алтай запускает второй этап транспортной реформы ценой в 3,1 млрд рублей После успешной победы над казавшимся неразрешимым автобусным кризисом в Горно-Алтайске глава Республики Алтай Андрей Турчак решил совершить невозможное и вернуть нормальный общественный транспорт во все районы республики.
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