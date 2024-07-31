В Челябинске приостановили выдачу водительских прав и регистрацию авто

ЧЕЛЯБИНСК, 31 июля, ФедералПресс. В Челябинске из-за сбоя электроснабжения в межрайонном регистрационно-экзаменационном подразделении Челябинской области на Харлова, 20 приостановили выдачу водительских удостоверений.
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