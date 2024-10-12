Алаудинов сообщил о панике в ВСУ из-за продвижения ВС РФ в Курской области

Командир подразделения специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов проинформировал о том, что командование ВС киевского режима начало паниковать из-за того, что Армия России успешно продвигается на Курском участке линии боевого соприкосновения.
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