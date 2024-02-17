Частое использование гормонального крема привело к дерматиту у нижегородки

Нижегородка боролась с высыпаниями на коже, а в итоге заработала сильнейший дерматит. Таким случаем из медицинской практики поделилась дерматолог государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Татьяна Варенова.
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