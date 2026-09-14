Минимальную пенсию предложили поднять до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов предложил установить минимальное материальное обеспечение неработающих пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей в месяц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV LRT: жители Литвы...
- ВН Адам Кадыров созд...
- СК Песков: урегулиро...
"Сказки венского леса"