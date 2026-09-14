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ДумаТВ

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Минимальную пенсию предложили поднять до 50 тысяч рублей

Минимальную пенсию предложили поднять до 50 тысяч рублей

Сергей Миронов предложил установить минимальное материальное обеспечение неработающих пенсионеров на уровне 50 тысяч рублей в месяц.

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