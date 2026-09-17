Украина бьет по союзникам, правила переговоров с русскими. Что западные СМИ пишут о конфликте

Украина не может победить Россию в текущем конфликте, признал Владимир Зеленский 16 сентября в интервью американскому телеканалу CBS News.
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