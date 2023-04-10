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Давайте разберемся

Давайте разберемся

﻿﻿Я родился и всю жизнь прожил в Москве, и пишу о столице не абстрактные графоманские статьи (как некоторые блоггеры), а конкретно, практически, со знанием дела, был в Вене, Праге, Мюнхене, Тбилисское, Ереванское, Казанское, Нижегородское метро.

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