Журова: россиянам на Олимпиаде для медалей не хватило болельщиков

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал минимальное количество российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх - 2024, чтобы они не сильно претендовали на медали.
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