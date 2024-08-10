Журова: россиянам на Олимпиаде для медалей не хватило болельщиков

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал минимальное количество российских спортсменов для участия в летних Олимпийских играх - 2024, чтобы они не сильно претендовали на медали.