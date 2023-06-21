В Ростовской области на автотрассе в дорожной аварии пострадали два молодых человека

Серьёзное ДТП произошло на автодороге в Белокалитвинском районе донского региона.Во вторник, 20 июня, на автодороге "Волгоград — Каменск-Шахтинский" в Белокалитвенском районе Ростовской области в дорожной аварии пострадали два 23-летних парня.