Царьград

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В Ростовской области на автотрассе в дорожной аварии пострадали два молодых человека

В Ростовской области на автотрассе в дорожной аварии пострадали два молодых человека

Серьёзное ДТП произошло на автодороге в Белокалитвинском районе донского региона.Во вторник, 20 июня, на автодороге "Волгоград — Каменск-Шахтинский" в Белокалитвенском районе Ростовской области в дорожной аварии пострадали два 23-летних парня.

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