«Бавария» подпишет Уэдраого за 15 млн евро и оставит в аренде в «Шальке». 18-летним хавбеком интересовался «РБ Лейпциг»

По данным Sportbuzzer, мюнхенцы согласовали контракт с 18-летним футболистом, и Уэдраого остается лишь подписать его – при этом в следующем сезоне полузащитник останется в «Шальке» на правах аренды, чтобы он смог окончить школу и получить игровой опыт.