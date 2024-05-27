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«Бавария» подпишет Уэдраого за 15 млн евро и оставит в аренде в «Шальке». 18-летним хавбеком интересовался «РБ Лейпциг»

По данным Sportbuzzer, мюнхенцы согласовали контракт с 18-летним футболистом, и Уэдраого остается лишь подписать его – при этом в следующем сезоне полузащитник останется в «Шальке» на правах аренды, чтобы он смог окончить школу и получить игровой опыт.

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