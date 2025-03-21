На Алтае ищут понимающего в зерне начальника за 500 тысяч рублей. Топ "дорогих" вакансий

В крае требуются более 1,5 тысячи специалистов с зарплатой 200 тысяч и выше В Алтайском крае ищут трех специалистов с зарплатой более 300 тысяч рублей – руководителя отдела, слесаря и директора по развитию.
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