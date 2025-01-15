Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Клоун всех на кладбище решил отправить,а укопы молчат,протестов не слыщно! Ну и пусть сдохнут тупицами!На Украине сообщи...
  • Eduard
    Его Елена в первую очередь?На Украине сообщи...
  • Вадим Кузнецов
    Значит, посмотрим на каком нибудь лордфилмз, и слава пиратам.«Электрический шт...

Крокодил растерзал купавшегося в реке подростка

Крокодил растерзал купавшегося в реке подростка

В Кении 14-летний мальчик, купавшийся в реке, стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Tuko. Ученик третьего класса Паскаль Окот из деревни Комоло, округ Сиайя, в начале января отправился с друзьями на берег реки Яла, чтобы порыбачить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх