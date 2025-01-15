Крокодил растерзал купавшегося в реке подростка

В Кении 14-летний мальчик, купавшийся в реке, стал жертвой крокодила. Об этом сообщает Tuko. Ученик третьего класса Паскаль Окот из деревни Комоло, округ Сиайя, в начале января отправился с друзьями на берег реки Яла, чтобы порыбачить.