В Брянской области полицейские приняли участие в торжественном открытии «Сада традиций» в детском лагере

На территории города Сельцо Брянской области открыли особое пространство для детей и взрослых. В детском оздоровительном лагере «Огонёк» состоялось торжественное открытие «Сада традиций» — проекта, который стал символом единства и дружбы.
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