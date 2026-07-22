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Порядок, государство

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В Брянской области полицейские приняли участие в торжественном открытии «Сада традиций» в детском лагере

В Брянской области полицейские приняли участие в торжественном открытии «Сада традиций» в детском лагере

На территории города Сельцо Брянской области открыли особое пространство для детей и взрослых. В детском оздоровительном лагере «Огонёк» состоялось торжественное открытие «Сада традиций» — проекта, который стал символом единства и дружбы.

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