Время выбрало нас.

Члены первичной профсоюзной организации ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска´ приняли участие в Республиканском туристическом слёте работников системы образования и науки в составе команды Могилевской области.
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