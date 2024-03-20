Захарова: взрывы на «Северных потоках» выгодны администрации Байдена

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.
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